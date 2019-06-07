В НС Армении по инициативе правительства началось внеочередное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания включены законопроекты О внесении изменений в Закон РА “О нормативных правовых актах”, О внесении изменений в Кодекс РА “Об административных правонарушениях”, О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс РА и ряд других законопроектов.