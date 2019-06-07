Акоп Аршакян с заместителем помощника госсекретаря США обсудил возможности сотрудничества

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян в ходе рабочего визита в США встретился с заместителем помощника госсекретаря США по экономическим вопросам Дэвидом Миле.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении, в ходе встречи Акоп Аршакян представил проблемы новосозданного министерства, уже намеченные дальнейшие программы и в этой связи коснулся потенциала научной, технологической, образовательной и бизнес-сфер республики Армения.

Министр также отметил, что реформы, осуществляемые правительством Армении в сфере управления, улучшения бизнес-среды создали все необходимые условия для развития сферы.

Сотрудничество в этой сфере, несомненно, имеет большую перспективу развития, обусловленную высоким уровнем развития сферы высоких технологий в США и наличием в Армении научно-образовательного потенциала, который нужно использовать наилучшим образом, причем действовать нужно со скоростью соответствующей развитию технологий.

Заместитель помощника Миле отметил важность роли армянской диаспоры в США в деле развития сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

В конце встречи министр пригласил американскую сторону принять участие во Всемирном форуме информационных технологий WCIT-2019.