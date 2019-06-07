Геворг Даниелян прекращает полномочия члена ВСС

Геворг Даниелян прекращает полномочия члена Высшего судебного совета. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Высшему судебному совету

Уважаемые коллеги!

Прошу, согласно пункту 5 части 1 статьи 86, части 2 той же статьи и пункту 1 части 1 статьи 160 Конституционного закона Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”, принять мою отставку, мои полномочия считать прекращенными с ближайшего рабочего дня - с 10 июня. В то же время, прошу иметь в виду, что, по понятным мотивам, не считаю целесообразным участвовать на заседании Высшего судебного совета при обсуждении моей отставки. На этом этапе, думаю, нет проблем, требующих крайне срочного решения, поэтому Вы с пониманием отнесетесь к моей отставке. Кроме того, это для Вас не неожиданность. Я считаю необходимым предоставить возможность, чтобы Высший судебный совет в обновленном и действительно внушающем доверие составе приступил к реализации судебно-правовых реформ.

Под руководством господина Арутюняна мы около года работали в беспрецедентно загруженном режиме, в практически неприемлемых рабочих условиях, под часто встречающейся в прессе заведомо ложной, лживой информацией. Но смогли своими собственными силами разработать и утвердить серьезнейшие правовые основы деятельности новосозданного Совета, передать на суд общественности комплексную концепцию, направленную на коренное улучшение эффективности правосудия, посему сам спокойно ухожу с чувством выполненного долга.

Желаю Вам и всем представителям судебной власти успехов, в пределах своих скромных возможностей я продолжу содействовать судебно-правовой системе, многочисленным поистине профессиональным и порядочным друзьям этой системы, процессу реформ, чтобы они проходили исключительно на основе Конституции и международных обязательств. И, да поможет Вам Бог!”

Он сообщил, что будет заниматься научно-образовательной деятельностью. “В этой сфере у меня нет проблем доверия. Студенты ежегодно по соцопросам дает мне самую высокую оценку. Не исключено, что я займусь оказанием юридической помощи. Словом, жизнь полноценно будет продолжаться”.

Геворг Даниелян 28 февраля 2018 г. Национальным собранием Республики Армения был избран членом Высшего судебного совета сроком на 5 лет.

24 мая Гагик Арутюнян подал в отставку с поста председателя ВСС. После его отставки полномочия президента исполнял Геворг Даниелян.