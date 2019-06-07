В общинах продолжаются общественные обсуждения

С целью организации общественных обсуждений о предварительных путях объединения общин рабочая группа, сформированная по поручению министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, в областях РА продолжает свои встречи с официальными лицами областных администраций, специалистами, а также с органами местного самоуправления общин-бенефициаров.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью министерства территориального управления и инфраструктур РА, в течение предварительных обсуждений, с целью более широких и масштабных общественных обсуждений населению представляются группы общин, подлежащих объединению. Согласно заранее составленному графику, за обсуждениями, организованными в общинах Ширакской области РА, последовали встречи с жителями объединяющихся общин Гегаркуникской области РА. Встречи и обсуждения в подобном формате с участием начальника управления политики местного самоуправления МТУИ РА Ашота Гилояна уже организованы в общинах Севана, Гавара, Вардениса, затем последуют встречи и в Мартунинском регионе.

Целью обсуждений является информирование населения о реформах, представление результатов, зарегистрированных в результате реализации предыдущих программ объединения общин, а также предоставление разъяснений по волнующим жителей вопросам.