Армения и Болгария придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству: состоялась встреча Никола Пашиняна и Румена Радева

В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и расширения армяно-болгарских отношений.

Никол Пашинян отметил важность встреч на высшем уровне, которые будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества. Премьер-министр отметил, что между двумя народами существуют традиционные дружественные отношения, и правительства Армении и Болгарии должны предпринимать практические шаги для придания новых импульсов межгосударственным отношениям. Глава правительства отметил важную роль Болгарии в регионе Южного Кавказа и отметил, что Армения заинтересована в реализации совместных программ по разным направлениям. В то же время, Никол Пашинян приветствовал ратификацию парламентом Болгарии Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС и подчеркнул, что полноценное действие этого соглашения будет способствовать развитию демократических институтов в Армении, укреплению и эффективной реализации реформ. Глава правительства добавил, что наша страна придает важность отношениям с Европейским союзом и его государствами-членами, которые основаны на общих ценностях.

Румен Радев отметил, что Болгария внимательно следит за происходящими в Армении событиями и демократическими изменениями. По словам президента Болгарии, обе страны имеют большой потенциал сотрудничества, реализации которого может существенно способствовать армянская община Болгарии, которая успешно интегрирована в общественную жизнь страны и вносит большой вклад в развитие различных сфер. Румен Радев отметил важность сотрудничества в сферах экономики, информационных технологий, образования и отметил, что в ходе недавнего визита в Армению побывал в центре ТУМО и впечатлен его деятельностью. Он отметил, что они заинтересованы в создании филиала ТУМО в Софии и заинтересованы в реализации шагов по сотрудничеству в сфере высоких технологий.

Никол Пашинян и Румен Радев также отметили важность расширения торгово-экономических связей, развития деловых связей между частным сектором, обсуждения и реализации совместных инвестиционных проектов, расширения сотрудничества в сферах туризма, инфраструктур. Стороны отметили также важность проведения совместных форумов, которые будут способствовать стимулированию деловых связей.

Главы двух стран коснулись также вопросов сотрудничества и в многостороннем формате.