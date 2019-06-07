Путин и Пашинян на встрече не обсуждали карабахский конфликт, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече в четверг проблему нагорно-карабахского урегулирования. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Карабахский конфликт не обговаривался подробно. Разговор вчера состоялся очень обстоятельный, по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - сказал журналистам Песков на полях ПМЭФ.