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Путин и Пашинян на встрече не обсуждали карабахский конфликт, заявил Песков


Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече в четверг проблему нагорно-карабахского урегулирования. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Карабахский конфликт не обговаривался подробно. Разговор вчера состоялся очень обстоятельный, по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - сказал журналистам Песков на полях ПМЭФ.

 

 

 

 




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