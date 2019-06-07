Акция протеста перед зданием правительства Армении: требуют уволить директора зоопарка

Перед зданием правительства РА группа лиц 7 июня провела акцию протеста, требуя уволить директора Ереванского зоопарка Рубена Хачатряна. Как передает «Арменпресс», демонстранты развернули плакаты с надписями “Выявить убийцу животных”, “Требуем отстранить от должности”, “Достойный зоопарк” и др.

Участники акции протеста отметили, что зоопарк управляется неправильно, и в результате этого происходит гибель животных.

Участники акции передали письмо начальнику управления приема граждан и рассмотрения заявлений правительства РА Александру Казаряну и попросили передать его премьер-министру Николу Пашиняну для ознакомления с проблемами зоопарка.