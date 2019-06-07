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Состояние здоровья Манвела Григоряна требует продолжить его лечение в гражданской больнице: защитник прав человека


По оценке омбудсмена, условия уголовно-исполнительного учреждения недостаточны для проведения необходимого медицинского обследования Манвела Григоряна и оказания ему надлежащей медицинской помощи.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью Офиса защитника прав человека Армении.

Учитывая заключение врача Манвела Григоряна о том, что состояние его здоровья стабильно тяжелое, на основании показания врача Григоряна, а также профессиональных исследований медицинских документов в аппарате защитника прав человека, дальнейшее лечение Манвела Григоряна можно продолжить только в условиях гражданского медицинского учреждения.




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