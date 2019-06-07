Турнир памяти гроссмейстера Карена Асряна состоится в Ереване

Федерация шахмат Армении с 10 по 20 июня 2019 года в Ереване организует 10-й Международный открытый турнир памяти олимпийского чемпиона Карена Асряна.

Как передает «Арменпресс», торжественная церемония открытия турнира состоится 10 июня в 18: 00 в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна в Ереване.

В международном турнире, носящем имя Карена Асряна, в этом году участвуют 84 шахматиста из 9 стран: Армении, США, Германии, России, Украины, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Казахстана.

В этом году, в качественном плане, турнир имеет очень сильный состав. Среди участников 12 гроссмейстеров, благодаря чему юные участники турнира получат возможность дополнить норму гроссмейстера.

Карен Асрян был одним из сильнейших шахматистов независимой Армении. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянских и мировых шахмат. Вот неполный список титулов, завоеванных в ходе шахматной карьеры - трехкратный чемпион Армении, чемпион Европы и Всемирной Олимпиады в составе национальной сборной Армении.