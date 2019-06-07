Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков

Федеральная полиция Австралии (ФПА) изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков в порту Мельбурна. Как сообщается на официальном сайте правоохранителей в пятницу, общая стоимость изъятой партии около $850 млн США.

"В ходе совместной операции австралийской погранслужбы и ФПА была обнаружена и изъята крупнейшая в истории страны партия наркотиков. Вакуумные пакеты наркотическими веществами были спрятаны в стереодинамиках, прибывших (в Мельбурн) из Таиланда. В общей сложности мы нашли 1,6 т метамфетамина и 37 кг героина. Оценочная стоимость изъятой партии составляет порядка 1,215 млрд австралийских долларов ($848,4 млн США)", - указано в сообщении полиции.

По словам исполняющего обязанности командира регионального отделения ФПА в штате Виктория Питера Бодела, в ходе изъятия партии никто не был арестован и обнаружить владельца наркотиков пока не удалось, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.