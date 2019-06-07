В Индии не менее 18 человек погибли во время песчаной бури
По меньшей мере 18 человек погибли, еще не менее 20 получили ранения во время сильной песчаной бури, обрушившейся в четверг вечером на западную часть индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Согласно их данным, большинство смертей были вызваны молниями и падением деревьев вследствие аномально сильного ветра. Из-за непогоды часть жилых домов в этих районах штата была разрушена, в настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.
Объем причиненного имуществу горожан ущерба, по информации властей, пока подсчитать трудно.
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