В Индии не менее 18 человек погибли во время песчаной бури

По меньшей мере 18 человек погибли, еще не менее 20 получили ранения во время сильной песчаной бури, обрушившейся в четверг вечером на западную часть индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно их данным, большинство смертей были вызваны молниями и падением деревьев вследствие аномально сильного ветра. Из-за непогоды часть жилых домов в этих районах штата была разрушена, в настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.

Объем причиненного имуществу горожан ущерба, по информации властей, пока подсчитать трудно.