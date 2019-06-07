В прошлом году в Армении было собран 1 трлн 258 млрд драмов налоговых доходов

Выполнение налоговых поступлений в Армении в прошлом году составило 99,7. Фактические налоговые доходы составили 1 трлн 258 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по экономическим вопросам и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян. Если по новой методологии сравнивать скорректированный программный показатель с фактическим количеством налоговых доходов, то есть сравнивать соответственно 1 трлн 261 млрд с 1 трлн 258 млрд драмов, то выполнение 2018 года составило 99,7. У нас есть недекларирование, но если брать данные последних 5 - 6 лет, то увидим, что в 2013 году было 100%. Однако в том году была внедрена система персонифицированного учета подоходного налога и внедрен действующий механизм подоходного налога, то есть бывший подоходный налог и выплаты социального обеспечения объединились и стали единым налогом. И в 2013 году доходы военнослужащих Вооруженных сил также облагались подоходным налогом“ - представил Ананян.

Он, в плане способа учета налоговых поступлений в госбюджет, 2018 год считает революционным по сравнению с предыдущими годами. С 1 января прошлого года, наряду со вступлением в силу Налогового кодекса, была внедрена идея единой казначейской системы, в результате чего с 1 января налоговым доходом считается тот бюджетный приток, который закреплен налоговым расчетом или административным актом, порождающим налоговое обязательство, чего не было ранее.

Сумма возврата НДС в 2018 году составила 97 млрд драмов, в 2017 году возврат был - 41 млрд драмов.