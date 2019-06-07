Акоп Аршакян встретился с конгрессменом Анной Эшу

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян в рамках рабочего визита в США встретился с членом комиссии по коммуникациям и технологиям Конгресса США, конгрессменом Анной Эшу.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении, Аршакян представил конгрессмену Эшу свой визит в Силиконовую долину Калифорнии и встречах с представителями авторитетных компаний сферы высоких технологий и достигнутых договоренностях.

Собеседники обсудили ряд вопросов, направленных на развитие сферы высоких технологий Армении, в частности, перспективы реализации программ по обмену с авторитетными учебными заведениями Калифорнии - университетами Беркли, Стэнфорда, Санта Клара, возможности установления и расширения сотрудничества с компаниями “Оракл”, “Сиско” и др.

В вопросе расширения и развития двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий была особо подчеркнута роль и вовлеченность армянской общины Калифорнии и достигнута договоренность об активном сотрудничестве в сфере высоких технологий в Армении.