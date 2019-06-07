Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником

Президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим поклонником. Как передает Арменпресс, об этом Трамп заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу Fox News.

Его попросили прокомментировать мнение критиков, которые два года назад сулили США изоляцию из-за требования от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. "НАТО падала. Если посмотреть деньги, шедшие в НАТО за последние 15 лет, то они неуклонно сокращались, а теперь это уже вполне стоящая вещь", - ответил Трамп.

Он назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга "самым верным поклонником" президента США. "Он говорит, что, возможно, без Трампа не было бы НАТО", - продолжал глава государства.