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Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником


Президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим поклонником. Как передает Арменпресс, об этом Трамп заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу Fox News.

Его попросили прокомментировать мнение критиков, которые два года назад сулили США изоляцию из-за требования от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. "НАТО падала. Если посмотреть деньги, шедшие в НАТО за последние 15 лет, то они неуклонно сокращались, а теперь это уже вполне стоящая вещь", - ответил Трамп.

Он назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга "самым верным поклонником" президента США. "Он говорит, что, возможно, без Трампа не было бы НАТО", - продолжал глава государства.

 

 




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