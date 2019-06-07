Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием

Президент Армении Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС.

Президент Армении подписал законы О внесении изменений и дополнений в Закон “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, о внесении дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении дополнения в Закон “О паспорте гражданина Республики Армения”, О внесении дополнения в Закон “Об идентификационных картах”, о внесении дополнения в Закон “О гражданстве Республики Армения”, О внесении дополнения в Закон “Об иностранца”, “О полиции”, О внесении изменения в Закон “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменения и дополнения в Закон “Об оружии”, о внесении изменений и дополнения в Закон “О службе в полиции”, о внесении дополнения в Закон “О войсках полиции”, о внесении дополнений в закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменения в Закон “О государственной пошлине”, О внесении изменения в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.