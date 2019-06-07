Началась встреча Никола Пашиняна и директора инновационного центра Министерства экономики Израиля

В Санкт-Петербурге началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с директором инновационного центра Министерства экономики Израиля Ааароном Ааароном. Как передает «Арменпресс», встреча проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. В открытой для СМИ части двусторонней встречи стороны приветствовали друг друга, коснулись отношений между Арменией и Израилем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 по 7 июня с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и выступит с речью. В рамках визита премьер-министр Пашинян встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и армянской общиной России. Запланированы также встречи и с руководителями разных стран, представителями правительств и руководителями международных организаций. В составе делегации также вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян и другие должностные лица.