Суд принял решение об аресте Гегама Петросяна, обвиняемого в убийстве 1 марта

Арестован бывший заместитель командующего войсками полиции Гегам Петросян, получивший в рамках уголовного дела 1 марта статус обвиняемого в умышленном лишении жизни Закара Ованнисяна. Как сообщает «Арменпресс», суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Гагика Погосяна принял решение удовлетворить ходатайство ССС об аресте Гегама Петросяна на два месяца. Решение о задержании Гегама Петросяна суд счел правомерным. Адвокат Гегама Петросяна обжаловал арест своего подзащитного. Об этом журналистам сообщил адвокат Гегама Петросяна, Вагаршак Геворкян.

Гегаму Петросяну предъявлено обвинение по признакам части 1 статьи 104 УК РА (убийство - умышленное лишение жизни другого).

4 июня в Специальной следственной службе РА сообщили, что в рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой РА о событиях 1-2 марта 2008 года, по подозрению в умышленном лишении жизни Закара Ованнисяна, с применением огнестрельного оружия, был задержан Гегам Петросян, по положению на 1 марта 2008 года, занимавший должность начальника штаба и заместителя командующего войсками Полиции РА.