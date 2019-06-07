Сильный пожар в крупнейшем рынке Тбилиси уничтожил магазины на площади в тысячи квадратных метров

В результате сильного пожара, произошедшего в ночь на пятницу в крупнейшем в Тбилиси рынке в районе Лило, сгорели магазины с разными товарами на площади в несколько тысяч квадратных метров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации телеканала, пожар начался в одном из обувных магазинов в так называемом "китайском рынке". Охране не удалось своими силами локализовать возгорание.

На место прибыли около 20 бригад пожарных-спасателей, а также владельцы магазинов, которые пытались вынести свой товар из огня.

Пожар на крупнейшем в Тбилиси вещевом рынке в Лило ликвидирован, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Борьбу с огнем вели 90 пожарных с помощью 17 единиц техники. На месте находились экипажи патрульной полиции и бригады скорой помощи.

По информации Службы, при пожаре сгорели товары, подготовленных для продажи в магазинах.

В результате пожара никто не пострадал.