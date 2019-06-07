По итогам рабочего визита председателя СПИТ в Тайбэй был достигнут ряд практических договоренностей

Председатель Союза предприятий передовых технологий (СПИТ) Александр Есаян в ходе рабочего визита в Тайбэй 2-5 июня провел ряд деловых встреч, обсудил совместные программы. Как сообщили «Арменпресс» в Союзе предприятий передовых технологий, председатель союза принял участие в рабочем обеде, в ходе которого были обсуждены проекты по сотрудничеству ИТ-компаний, а также реализации инвестиций в Армении.

В ближайшее время планируется визит бизнесменов в Армению. На встрече с представителями TAITRA (Совета по развитию внешней торговли Тайбэя) темой обсуждения также были совместные инвестиционные программы.

С руководителями Национального университета Тайтунга (National Taitung University) была достигнута договоренность о предоставлении стипендий 10 воспитанникам лабораторий “Армат” с целью бесплатного продолжения учебы в этом авторитетном вузе.

В ходе рабочего визита Александру Есаяну было передано приглашение для ректора Национального аграрного университета Армении, Вардана Урутяна, посетить Тайбэй и обсудить с руководителями университета National Chiao Tung программу обмена студентами и преподавателями. Старт сотрудничества с целью развития “умного” сельского хозяйства был дан в марте в Ереване.