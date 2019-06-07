Европейские индексы - 06-06-19
МОСКВА, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 11953.14 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 5278.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.55% и составил 7259.85 пункта, а российский RTSI вырос на 1.27% и составил 1319.85 пункта.
- 08:59 Европейские индексы - 06-06-19
- 08:58 Американские индексы выросли - 06-06-19
- 08:56 Цены на цветные металлы - 06-06-19
- 08:54 Цены на драгоценные металлы - 06-06-19
- 08:53 Цены на нефть выросли - 06-06-19
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- 06.06-17:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-06-19
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- 06.06-17:08 Азиатские индексы - 06-06-19
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