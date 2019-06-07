Европейские индексы - 06-06-19

МОСКВА, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 11953.14 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 5278.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.55% и составил 7259.85 пункта, а российский RTSI вырос на 1.27% и составил 1319.85 пункта.