За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 5 и 6 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений, из них 5 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 9 случаев мошенничества и присвоения или растраты, по 8 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, 5 случаев злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая квартирной кражи и служебного подлога или служебной халатности, по 1 случаю разбоя, умышленного повреждения имущества, уклонения от уплаты налогов, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, незаконной вырубки растений, побоев и незаконного сбыта наркотиков.

За данный период найдены 3 лица, находящихся в розыске, а также 2 лица, пропавших без вести. Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 15 ДТП: 1 человек погиб, 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.