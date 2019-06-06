Посол Армении высоко оценивает текущий уровень армяно-российских отношений

Революция в Армении придала новый импульс инвестиционной и не инвестиционной деятельности армянской общины России в Армении. Отвечая на вопрос корр. Арменпресс Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в РФ Вардан Тоганян отметил, что в последние 10-20 лет также не было нехватки активности.

«Возникшая после революции большая волна продолжается, и разные люди и организации хотят своими интересными программами более активно вовлечься в Армению», - сказал Тоганян, подчеркнув, что существующий большой потенциал должен быть реализован.

Коснувшись текущего состояния армяно-российских отношений, посол Армении отметил, что сегодня они интенсивно развиваются. «Уровень, качество, которое есть и было годами, является продолжительным. Оно не было создано вчера. После обретения независимости оно развивался во всех сферах - экономической, политической, военной и политической, и сегодня эти отношения находятся на достаточно высоком уровне», - сказал он. В качестве подтверждения своих слов посол указал на интенсивные встречи лидеров Армении и России.

По словам дипломата, отношения между Арменией и Россией должны расширяться в разных экономических направлениях.

Отвечая на вопрос «Арменпресс» о развитиях вокруг цены на газ, Вардан Тоганян сказал, что в настоящее время рабочие группы обсуждают этот вопрос. «Пока рано говорить об этом, это серьезная работа», - сказал посол Армении.