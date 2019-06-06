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Президент Армении с супругой присутствовал на гала-концерте открытия 15-го Международного конкурса имени Арама Хачатряна


Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян присутствовал на гала-концерте открытия 15-го Международного конкурса имени Арама Хачатряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, международный музыкальный конкурс имени великого композитора под патронажем супруги президента Республики Армения г-жи Нуне Саркисян направлен на выявление талантливых музыкантов. Конкурс проводится в этом году по специальности пианиста.

На гала-концерте выступил талантливый пианист Айк Меликян.




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