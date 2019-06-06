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Президент Республики Армения принял представителей партии «Одна Армения»


Президент Республики Армения Армен Саркисян 6 июня принял представителей партии «Одна Армения» во главе с председателем партии Артуром Казиняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Армения, подчеркнув важность плюрализма и культуры диалога для общества, Армен Саркисян отметил, что его задача как президента страны состоит в том, чтобы выслушать всех, независимо от их политической ориентации и позиции.

Артур Казинян представил идеологию и деятельность новосозданной партии.




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