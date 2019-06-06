Стартовала встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга стартовала встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает корр. Арменпресс, в начале встречи состоялась церемония рукопожатия и протокольного фотографирования.

“Мне очень приятно приветствовать Вас вновь, на этот раз в Петербурге. Я не сомневаюсь, что Вам будет интересно и, надеюсь, полезно поучаствовать в дискуссиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Мне нет необходимости характеризовать наши отношения двусторонние: мы делаем это регулярно, совсем недавно только с Вами встречались, обсуждали многие вопросы и имели возможность на полях [саммита ЕАЭС в Казахстане] обо всём поговорить. Напомню, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнёром Армении: 26 процентов, почти два миллиарда прямых инвестиций и много других моментов, которые показывают особый, союзнический характер наших отношений”, - отметил президент РФ.

Никол Пашинян отметил, что рад вновь встретиться с Владимиром Путиным. “Очень рад снова встретиться с Вами в Санкт-Петербурге. Недавно мы встретились в Нур-Султане. Впервые мы встретились год назад [14 мая 2018 года в Сочи], за этот год мы неоднократно встречались, фактически поговорили обо всех возможных вопросах нашей общей повестки.

И хочу сказать, я думаю, что наши отношения развиваются планомерно. Между нашими странами стратегические, союзнические отношения, как Вы уже сказали. И это касается не только двусторонних отношений, мы активно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ.

Очень рад, что мы по этим направлениям имеем возможность планомерно развивать наши отношения. Хочу сказать, что в этом году у нас довольно-таки оптимистические экономические показатели: по итогам первого квартала у нас 7,1 процента экономического роста. В апреле у нас показатель экономической активности – это 9,2 процента. Это хорошие показатели не только для Армении, но и для Евразийского экономического союза, потому что наши экономические показатели во многом связаны с нашими отношениями в Евразийском экономическом союзе и доступом армянского бизнеса к российскому рынку. Хочу сказать, что в этом году ещё у нас довольно-таки хороший рост в смысле количества туристов, приезжающих из России в Армению. И сейчас повсюду в Армении, в столице и туристических центрах – повсюду можно услышать русскую речь. Очень приятно.

Я всегда, когда встречаю, обязательно спрашиваю, интересуюсь, как они себя чувствуют в Армении. Хочу сказать с уверенностью, что российские туристы в Армении очень хорошо себя чувствуют. И очевидно, что всё больше и больше российских туристов будут приезжать в нашу страну”, - сказал Пашинян.