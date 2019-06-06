Децентрализованное сотрудничество между городами Арцаха и Франции никоим образом не противоречит международным обязательствам Франции: МИД Арцаха

Вердикт административного суда города Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д’Уаз об объявлении недействительной декларации о дружбе между французским городом Арнувиль и арцахской общиной Шехер вызывает глубокое сожаление МИД Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах говорится:

“Вердикт административного суда города Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д’Уаз об объявлении недействительной декларации о дружбе между французским городом Арнувиль и арцахской общиной Шехер вызывает глубокое сожаление. Данное решение может стать неверным политическим сигналом Азербайджану, который вердикт французского суда уже интерпретирует в качестве поддержки своей политики по изоляции Арцаха. Подобное развитие, в свою очередь, может вызвать обеспокоенность армянской общественности и бросить тень на позицию Франции как нейтрального посредника в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

В этой связи хотели бы особо подчеркнуть, что Франция, как одна из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, несет определенную ответственность за то, чтобы жители Арцаха ввиду неурегулированности конфликта не были бы ограничены в реализации своих основополагающих прав, включая право на развитие.

Децентрализованное сотрудничество между городами Арцаха и Франции никоим образом не противоречит ни международным обязательствам Франции, ни ее усилиям в качестве международного посредника в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В частности, временная непризнанность Республики Арцах не означает, что ее граждане должны быть ограничены в участии в международном сотрудничестве. Легитимность участия непризнанных государств в подобном сотрудничестве подтверждается международной арбитражной практикой и признается международными судами.

Будучи убежденными, что децентрализованное сотрудничество между городами и создание условий для общения людей являются важным вкладом в укрепление мира и стабильности, власти Республики Арцах и впредь продолжат прилагать все усилия для того, чтобы граждане Республики могли в полной мере пользоваться преимуществом международного сотрудничества для реализации своего потенциала.

Выражаем глубокую признательность мэру и жителям города Арнувиль, а также других городов Франции, США, Бразилии, Ливана и иных стран, которые установили дружественные отношения с городами и общинами Арцаха.

Приветствуем решимость мэра города Арнувиль Паскаля Долла обжаловать решение административного суда города Сержи-Понтуаз.

Несмотря на чинимые азербайджанской стороной препятствия, международные связи Арцаха будут расширяться и углубляться. В этой связи арцахская сторона осуществляет последовательные шаги для расширения географии децентрализованного сотрудничества. В частности, в стадии обсуждения находятся предложения о подписании новых деклараций о дружбе и сотрудничестве общин Арцаха с административными единицами различных стран”.