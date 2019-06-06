Горбачев находится в больнице
Экс-президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
"Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю", - сказал он
Горбачев добавил, что в ближайшее время выйдет его книга.
В марте этого года экс-президенту СССР исполнилось 88 лет.
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