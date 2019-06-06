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Суд огласит решение по делу об аресте имущества Роберта Кочаряна 7 июня


Завершилось заседание по делу об аресте имущества второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, суд под председательством судьи Анны Данибекян удалился в совещательную комнату.

Решение будет оглашено 7 июня в 12:20.




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