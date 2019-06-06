Президент Армении принял председателя Всеобщего армянского благотворительного союза Перча Седракяна

Президент Армении Армен Саркисян принял председателя Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС) Перча Седракяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян, который с 2016 года является членом Центрального совета директоров ВАБС, побеседовал с Перчом Седракяном о текущих и предстоящих проектах ВАБС в различных сферах.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с общеармянской повесткой дня, а также коснулись предстоящего в Дилижане «Армянского саммита умов».