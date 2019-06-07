Кулинарный фестиваль, фестиваль “Еревантараз”, пивной фестиваль, концерты: летом в столице не будет недостатка в мероприятиях

В летние месяцы в Ереване не будет недостатка в мероприятиях. Ереванцы и гости столицы получат возможность принять участие в самых разных мероприятиях, насладиться армянскими блюдами, познакомиться с песнями и танцами, национальной одеждой. В беседе с «Арменпресс» руководитель отдела туризма мэрии Еревана, Геворг Орбелян отметил, что старт фестивалям будет дан 15 июня. В парке рядом со станцией метро “Площадь Республики” состоится фестиваль армянских национальных блюд. Посетители смогут дегустировать, знакомиться с богатствами армянской кухни. Цель фестиваля праздничных и ритуальных блюд под названием “Блюдо фест” - представить общественности, в том числе и гостям Еревана богатый выбор традиционной армянской кухни. В интересной форме и подаче будут представлены традиционные блюда, которые готовятся в дни церковных праздников. Ереванцы и гости столицы, ставшие участниками фестиваля, смогут познакомиться с лучшими и забытыми блюдами армянского кулинарного наследия”, - сказал Геворг Орбелян.

Мероприятие проводится совместно с ОО “Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций”.

Список фестиваля дополнит еще одно ожидаемое и интересное событие – “Еревантараз фест”, которое состоится 27 июля на Северном проспекте. Организатор фестиваля - отдел туризма мэрии Еревана.

”Это мероприятие даёт возможность повернуться к корням и в то же время по-новому представить армянские традиции. Фестиваль имеет огромный резонанс, и у туристов вызывает большой интерес. Так как каждый год в нем участвуют также и аккредитованные в Армении посольства, национальные меньшинства и культурные центры, следовательно, это обстоятельство оказывает свое влияние на узнаваемость фестиваля “Еревантараз фест”, - сказал Геворг Орбелян. Он отметил, что список как этих, так и других ожидаемых фестивалей и мероприятий представлен туристическим компаниям, чтобы они включили их в свои турпакеты.

Следующее ожидаемое мероприятие - ереванский фестиваль пива, который в этом году пройдет 3 августа на территории, прилегающей к Лебединому озеру. Этот фестиваль является одним из важных туристических составляющих Еревана и вносит свой вклад в развитие мероприятий в столице. Цель Ереванского фестиваля - ознакомить общественность с особенностями армянского пива и объединить на одной площадке компании, занимающиеся на армянском рынке производством пива. В ходе фестиваля будут организованы различные конкурсы: кто быстрее выпьет, питьё палочками, определение вкуса сосисок, быстро очищение арахиса, кто быстрее съест рак и другие конкурсы.

И какое лето без Вардавара!

В столице с большим размахом отметят также и праздник Вардавар, который в этом году состоится 28 июля. Один из любимых праздников ереванцев, который также привлечет внимание многочисленных туристов. Праздник начнется с Литургии в церквях, посвященной празднику Преображения Господня, во время которой будет совершен обряд благословения воды.

“В разных частях Еревана пройдут веселые мероприятия, посвященные празднику, в ходе которых жители столицы представят туристам символику праздника”, - сказал Геворг Орбелян.

В летние дни в Ереване не перестанет звучать музыка.

Любители музыки самых разных вкусов смогут найти в списке ожидаемых концертов свою любимую. Начиная с 15 июля, каждую субботу в Ереване будут звучать джаз, рок, блюз, национальная песня и т.д. В течение шести недель концертные программы объединят вокруг себя ереванцев и гостей.

На лето предусмотрены также и спортивные мероприятия.

Анна Гзирян