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Азиатские индексы - 06-06-19


ТОКИО, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 20774.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1524.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.17% и составил 2827.80 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 26965.28 пункта.




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