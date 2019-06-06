Азиатские индексы - 06-06-19

ТОКИО, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 20774.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.34% и составил 1524.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.17% и составил 2827.80 пункта, а HANG SENG вырос на 0.26% и составил 26965.28 пункта.