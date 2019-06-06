Экспорт в страны ЕАЭС вырос на около 20%

Армения и страны-члены ЕАЭС значительно увеличили товарооборот с момента вступления Армении в союз. В частности, увеличились объемы экспорта из Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

«Самым интегральным результатом в рамках ЕАЭС является товарооборот. По состоянию на 31 декабря 2018 года был зафиксирован рост годового оборота на 34,5% по сравнению с январем 2015 года (год вступления Армении в ЕАЭС). В то же время экспорт товаров из Армении в страны ЕАЭС только к 2018 году увеличился на 20,7%. В 2018 году 98,9% экспортируемых товаров в ЕАЭС были продукты перерабатывающей промышленности», - сказал Хачатрян.

Он подчеркнул, что единое экономическое пространство является жизненно важной областью с точки зрения перспектив экономического развития Армении. Армения в первую очередь рассматривает перспективы развития различных секторов экономики с точки зрения их конкурентоспособности для расширения и развития в этой области.