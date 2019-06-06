Гегам Геворкян принял руководителя программ ВБ по Южному Кавказу, Женвиев Боегу

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, Гегам Геворкян накануне принял руководителя программ Всемирного банка по Южному Кавказу ЖенвиевБойегу и эксперта, проводившего исследование конкурентной ситуации в Армении в рамках программы “Оценка реформ в сфере конкуренции для Армении”, руководителя команды Сару Найман с целью обсуждения результатов исследования и предложений.

Как сообщили Арменпресс в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, высоко оценив проведенные исследования, Гегам Геворкян подчеркнул необходимость повышения эффективности деятельности ГКЗЭК и обеспечения прозрачности, повышения доверия общества к комиссии.

В ходе встречи представители Всемирного банка подчеркнули важность либерализации регулируемых сфер и стимулирования конкуренции в этих сферах, необходимость осуществления контроля за предоставляемыми государством пособиями, необходимость обеспечения принципа свободной и добросовестной конкуренции в ходе государственных закупок, а также повышения эффективности применения законодательства о защите экономической конкуренции.

Стороны коснулись также принятия и усиления применения закона “О защите экономической конкуренции” с целью контроля за государственной поддержкой, что даст возможность не только предотвратить неуместное государственное вмешательство в свободную экономическую конкуренцию, но и экономно и эффективно тратить средства государственного бюджета.