В Армении в сфере обрабатывающей промышленности будут созданы новые рабочие места

Армения планирует с целью развития экспортной отрасли экономики планирует создать новые рабочие места в обрабатывающей промышленности. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам евразийской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал министр экономики Армении, Тигран Хачатрян.

Депутат парламентской фракции “Процветающая Армения”, Тигран Хачатрян вспомнил, что недавно было объявлено о 51 тысяче новых рабочих мест, часть которых просто вышла из теневой стороны. Он поинтересовался, есть ли там еще и другие рабочие места и где будут сформированы новые реальные рабочие места.

“ Рабочие места увеличатся. Они увеличатся в обрабатывающей промышленности, поскольку именно обрабатывающая промышленность должна обеспечить экспорт”- сказал министр и отметил, что последняя также станет и движущей силой экономики.