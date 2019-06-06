Вопрос незадекларированных Азербайджаном военных учений был поднят в рамках ОБСЕ

Вопрос проведения Азербайджаном необъявленных учений был поднят в рамках ОБСЕ. Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос депутата фракции “Процветающая Армения”, Тиграна Уриханяна.

Депутат поинтересовался, проведение Азербайджаном учений без объявленияне демарш ли мировому сообществу. “Для Армении это не повод ли и не основание обратиться в Совет Безопасности ООН для пересмотра досье Азербайджана?”, - поинтересовался Уриханян.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что вопрос является частью более широкой проблемы, связанной с региональной безопасностью и стабильностью. “Вопрос этот можно поднимать везде, это делается на межправительственном уровне. Конкретно в этом вопросе формат и платформа -ОБСЕ, и в рамках ОБСЕ этот вопрос уже поднят, с использованием соответствующих инструментов, - ответил Зограб Мнацаканян.

Согласно информации, ВС Азербайджана и Турции с 7 по 11 июня проведут совместные тактические учения на границе с Арменией в Нахиджеване.