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Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург


Премьер-министр Армении, Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Как передает Арменпресс, Пашинян примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и выступит с речью.

В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с президентом РФ, Владимиром Путиным. Запланированы встречи премьер-министра и с лидерами других стран, представителями правительств и руководителями международных организаций. Никол Пашинян встретится с представителями армянской общины Санкт-Петербурга, выступит с пресс-конференцией.

В составе делегации также вице-премьер РА Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктур, Сурен Папикян, главный советник премьер-министра РА, Арсен Гаспарян и другие должностные лица.




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