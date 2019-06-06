Сообщение защитников Манвела Григоряна передано из прокуратуры в ССС

Генпрокуратура РА получила сообщение о препятствовании профессиональной деятельности адвокатов бывшего депутата Национального собрания, Манвела Григоряна и направила в Специальную следственную службу для подготовки материалов. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела по связям с общественностью ГенпрокуратурыАрмении, АревикХачатрян.

“Прокуратура получила сообщение о преступлении и отправила в ССС”, - сказала Хачатрян.

Адвокат Левон Багдасарян представил сообщение о преступлении на том основании, что 4 июня администрация уголовно-исполнительного учреждения “Больница для осужденных” не разрешила имвстретиться со своим подзащитным, причем без каких-либо причин.