Новоназначенный посол Марокко в Армении вручила верительные грамоты президенту Армении

Президент Республики Армения, Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Марокко в Республике Армения Фауз Эль Ашаби (резиденция в Киеве).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла со вступлением в должность и выразил надежду, что многолетний опыт Фауз Эль Ашаби послужит развитию и углублению отношений между двумя странами.

Президент республики отметил, что Армения и Марокко, как страны, имеющие тысячелетнюю историю, имеют большой нереализованный потенциал сотрудничества, который нуждается в раскрытии.

Говоря о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве, Армен Саркисян отметил перспективность сферы высоких технологий, управления информацией, искусственного интеллекта. С точки зрения развития и взаимного признания отношений двух стран собеседники посчитали важным также и развитие туризма.