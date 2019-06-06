В селе Хндзореск Сюника полицейские раскрыли нарушения закона

На днях в результате совместного мероприятия сотрудников Управления по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности, областного управления Сюника и Капанского отдела полиции был раскрыт случай хищения имущества, являющегося общинной собственностью.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, житель села Хндзореск Сюникской области в ноябре 2017 года и январе 2018 года обращался к главе общины с просьбой восстановить якобы его права на здания магазина и бани, являющиеся общинной собственностью. Он заявлял, что здания построил он сам, но документы, являющиеся основанием для строительства, не сохранились. Однако предварительное следствие установило, что семья заявителя на протяжении многих лет без законных оснований использовала эти здания.

Выяснилось, что компетентные должностные лица муниципалитета не выполнили свои служебные обязанности, вместо проверки принадлежности строений, удовлетворили заявление исключительно по представленным гражданином данным, составили и представили на утверждение руководителя общины соответствующие решения о восстановлении имущественных прав и признании собственности.

Гражданин представил указанные решения в Сюникское областное подразделение Комитета кадастра недвижимости РА, получил на свое имя свидетельства о праве собственности и обманным путем присвоил здания магазина и бани, стоимостью в размере 4,250,000 драмов.

По факту возбуждено уголовное дело, которое направлено в областное следственное управление Сюника.

Ведется следствие.