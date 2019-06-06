Врачи оценивают состояние Манвела Григоряна как тяжелое

Бывший депутат Национального собрания Армении, Манвел Григорян находится в отделении реанимации медцентра “Сурб Григор Лусаворич”. В беседе с Арменпресс замдиректора МЦ “Сурб Григор Лусаворич”, Петрос Манукян отметил, что они борются за его жизнь.

“На машине скорой помощи его доставили в больницу около 1 часа ночи. Манвел Григорян обязательно должен получать адекватное лечение, чтобы не было угрозы жизни”, - отметил врач.

Один из адвокатов бывшего депутата - Арсен Мкртчян сообщил, что Манвела Григоряна доставили в больницу после резкого ухудшения состояния здоровья.

“Сейчас мы не думаем о переезде за границу, поскольку сейчас нужно сделать все, чтобы спасти его жизнь”, - подчеркнул Мкртчян.

3 июня Манвела Григоряна из Медицинского центра “Наири” перевели в УИУ “Ереван – Кентрон”, затем в УИУ ”Больница для осужденных”.

Бывший депутат Национального собрания, Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и хищении с вымогательством имущества на сумму 37 млн драмов.