Призывающие к насилию удостоятся жесткого вмешательства полиции и правоохранительных структур: Валерий Осипян

Призывающие к насилию в Республике Армения удостоятся жесткого вмешательства полиции и правоохранительных структур в рамках закона. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал начальник Полиции Армении, Валерий Осипян. Касаясь заявления премьер-министра о “людях в черном”, Осипян отметил, что нет атмосферы страха. “Наши граждане в безопасности, Республика Армения - одна из безопасных стран. Оперативные сведения не подлежат разглашению”, - сказал он.

Что касается поручения премьер-министра быть жестким в отношении тех, кто осуществляет пропаганду насилия, Осипян сказал, что полиция сделает все в рамках закона.

“Я не исключаю, что в наших действиях будут упущения. Полиция исполняет обязанности, возложенные на неё”, - отметил он.

На вопрос журналиста о тех, кто после 24:00 въезжает на машинах на площадь Свободы, начальник полиции ответил, что сегодня ночью был составлен протокол. “Входы на площадь Свободы охраняются до 24: 00, после чего они свободны. Мы неоднократно обращались в органы местного самоуправления, чтобы обеспечить площадь заграждениями, но, фактически, есть такие граждане, которые после 24:00 позволяют себе въезжать на площадь Свободы. Они будут строго наказаны”, - добавил он.