В пострадавших от града общинах выясняются размеры причиненного ущерба: Тигран Хачатрян

В общинах Армении, пострадавших от сильного града, выпавшего на днях, выясняются размеры причиненного ущерба. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал министр экономики Армении, Тигран Хачатрян. Он отметил, что есть общинные, областные комиссии, которые, чтобы оценить размер ущерба, ведут работы на местах. ”По окончании оцененный размер ущерба передается министерству, которое его обобщает. Работы еще продолжаются”, - сказал он.

Тигран Хачатрян напомнил, что в прошлом году впервые пострадавшим от стихийных бедствий сельчанам была предоставлена денежная помощь. “В связи с размером компенсации мы должны иметь примерное представление о том, сколько таких случаев было в течение года. В прошлом году компенсация была сделана осенью. Мы считаем, что только после обобщения данных мы сможем сказать что-либо относительно размера компенсации”, - добавил министр.

Выпавший на днях град нанес ущерб ряду посевных площадей в Арагацотнской и Ширакской областях.