ЕС на саммите 20 июня примет решение о продлении экономических санкций в отношении России

Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на предстоящем 20 июня саммите сообщества примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг европейский источник в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы ожидаем, что [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эмманюэль] Макрон в очередной раз проинформируют лидеров ЕС относительно того, есть ли прогресс в реализации минских соглашений. А так как существенных изменений к настоящему времени нет, то, как ожидается, они рекомендуют продлить санкции на следующие шесть месяцев, и саммит примет соответствующее политическое решение", - сказал он.