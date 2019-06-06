МИД Армении планирует пересмотреть представленность дипломатического персонала Армении в посольствах

Министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян придает важное значение неравному распределению дипломатического присутствия Армении в некоторых странах и расширению представительства в некоторых посольствах. Как передает «Арменпресс», об этом Мнацаканян сказал на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Депутат от фракции “Мой шаг”, Айк Конджорян поинтересовался, есть ли программы, связанные с открытием новых посольств в европейских странах или увеличением персонала.

“Обеспечение дипломатического присутствия Армении в мире - это непрерывный и сложный процесс, связанный с финансами. В целом, нашего присутствия в Европе недостаточно, но оно достаточно насыщено. Есть некоторые места, где необходимо больше внимания, теперь их уже усилят. Одной из важных целей этого года является возможность, уже имеющимися ресурсами, укрепить наше присутствие на африканском континенте. Помимо Европы, есть и другие направления, на которые также необходимо обратить внимание. Нужна также и оптимизация нашего дипломатического присутствия. У нас сегодня есть асимметрия внутреннего и внешнего присутствия. Мы усиливаем ротационный принцип, но есть посольства, которые имеют недостаточное присутствие", - сказал министр и добавил, что есть посольства, где присутствие - 1 + 1. Он также отметил, что в многосторонней дипломатии есть посольства, в которых представлены 4 - 5 человек, но объем работ очень велик, и наименьшее присутствие по сравнению с другими странами имеет Армения. Это также является одной из наших приоритетных задач, чтобы мы смогли заняться несоразмерностью, также расширить присутствие дипломатического персонала в посольствах, найти более разумные формы рационального формата дипломатического персонала”,- отметил Мнацаканян.

Он отметил, что назначение посла и открытие посольства - это не отдельно взятый вопрос, а целостная политика, укрепление дипломатических возможностей и дипломатической службы Армении.