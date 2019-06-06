CBS: в США предъявлены обвинения врачу в убийстве 25 пациентов

Власти штата Огайо предъявили обвинения врачу, вероятно, убившему 25 пациентов путем введения смертельной дозы опиоидного обезболивающего. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

По его данным, прокуроры утверждают, что 43-летний врач Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму в 10-40 раз. Жертвам было от 37 до 85 лет. Власти пришли к выводу, что единственной целью действий обвиняемого было ускорить смерть пациентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Хаселу грозит 15 лет тюремного заключения за каждого умершего по его вине, то есть до 375 лет.