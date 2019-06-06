На новую программу по государственному заказу для граждан, включенных в специальные социальные группы, из госбюджета было выделено 927 млн драмов

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подвел итоги 4 месяцев новой программы госзаказа для граждан, включенных в специальные социальные группы. Как сообщает «Арменпресс», министр на своей странице в Facebook написал, что программа, начавшаяся с февраля, была предусмотрена для 230 тысяч граждан.

“В рамках программы было проведено 4904 медицинских вмешательства (операции, стационарное терапевтическое лечение, эндоваскулярные операции головного мозга и операции на сердце, стационарное труднодоступное обследование), из коих лишь 270 - операции на сердце”, - написал министр, сообщив, что на вышеуказанные лечебные и диагностические вмешательства из госбюджета в целом было выделено 927 млн драмов.