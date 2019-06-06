Задержанному по делу 1 марта, Гегаму Петросяну предъявлено обвинение

Бывшему начальнику штаба войск полиции Армении Гегаму Петросяну, задержанному по подозрению в умышленном лишении жизни Закара Ованнисяна, в рамках уголовного дела 1 марта, предъявлено обвинение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

“Обвинение было выдвинуто в соответствии с 1 частью статьи 104 Уголовного кодекса Республики Армения (убийство, незаконное умышленное лишение кого-либо жизни). В суд представлено ходатайство об аресте Гегама Петросяна”, - сказала Оганджанян.

Ранее адвокат Гегама Петросяна опротестовал решение о его аресте по подозрению в совершении убийства по делу 1 марта.

4 июня из Специальной следственной службе РА сообщили, что в рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта 2008 года, расследуемого в Специальной следственной службе РА по подозрению в умышленном лишении жизни Закара Ованнисяна с применением огнестрельного оружия был задержан Гегам Петросян, по положению на 1 марта 2008 года, занимавший должности начальника штаба, заместителя командующего войсками Полиции РА.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.