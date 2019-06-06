Одной из приоритетных задач Армении является либерализация визового режима со странами ЕС. В этом плане важна связь представителей миграционной службы Армении и других ведомств с соответствующими специалистами стран-членов ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал министр иностранных дел Армении, Зограб Мнацаканян.

Депутат фракции “Просвещенная Армения”, Тарон Симонян отметил, что неоднократно отмечалось, что переговоры о либерализации визового режима должны начаться в подходящий момент, но конкретный срок не указывается. Он попросил уточнить, когда, по оценке армянской стороны, наступит этот подходящий момент.

“Конечно, это результат переговоров. В нашем случае это означает сегодня, в их случае с того момента, когда мы сможем убедить государства-члены и комиссию, что этот процесс необходимо начать. Мы в этом плане имеем достаточную поддержку, но также имеем и достаточную оппозицию для начала этого процесса. Сегодня наша основная приоритетная задача - открыть путь диалога, демонстрируя все те функции, которые были реализованы в Армении, и что Армения готова начать диалог. Поэтому подходящий момент для нас – сегодня”, - сказал Мнацаканян и отметил, что они коллег из стран-членов ЕС убеждают, что это действительно сегодня.