AFP: Папа Римский Франциск примет Путина 4 июля

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец [Папа Франциск] примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в Кремле подтверждали планы президента посетить Италию, однако о датах визита и планах Путина посетить Ватикан не сообщалось.