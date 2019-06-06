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AFP: Папа Римский Франциск примет Путина 4 июля


Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец [Папа Франциск] примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в Кремле подтверждали планы президента посетить Италию, однако о датах визита и планах Путина посетить Ватикан не сообщалось.

 

 




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