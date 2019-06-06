Виген Кочарян принял делегацию Ирана

Заместитель министра юстиции Армении, Виген Кочарян принял сегодня представителей прокуратуры Исламской Республики Иран.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся правовой взаимопомощи по уголовным и гражданским делам, передачи осужденных, признания решений и других форматов правового сотрудничества.

Замминистра Кочарян, приветствуя членов делегации, подчеркнул тесное практическое сотрудничество в сфере правовой взаимопомощи, созвучное дружественным отношениям между двумя странами.

В ходе встречи были затронуты вопросы применения действующих между двумя государствами соглашений о правовой помощи. Виген Кочарян отметил, что применение и совершенствование существующих механизмов должно служить прочной основой для обеспечения эффективности правового взаимодействия.

Подводя итоги обсуждения, стороны выразили готовность продолжить совместную работу с целью развития сотрудничества в правовой сфере.